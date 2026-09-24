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Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly - Mestizx (0789993994052) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly - Mestizx (0789993994052) виниловая пластинка

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Ibelisse Guardia Ferragutti &amp; Frank Rosaly - Mestizx (0789993994052) виниловая пластинка - фото 1
Ibelisse Guardia Ferragutti &amp; Frank Rosaly - Mestizx (0789993994052) виниловая пластинка - фото 2
Ibelisse Guardia Ferragutti &amp; Frank Rosaly - Mestizx (0789993994052) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ibelisse Guardia Ferragutti, Frank Rosaly
Альбом (сингл)
Mestizx
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ibelisse Guardia Ferragutti &amp; Frank Rosaly - Mestizx (0789993994052) виниловая пластинка - фото 1
  • Ibelisse Guardia Ferragutti &amp; Frank Rosaly - Mestizx (0789993994052) виниловая пластинка - фото 2
  • Ibelisse Guardia Ferragutti &amp; Frank Rosaly - Mestizx (0789993994052) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676134
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly - Mestizx (0789993994052) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993994052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ibelisse Guardia Ferragutti, Frank Rosaly
Альбом (сингл)
Mestizx
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Invocagao, Destejer, Balada Para La Corporatocracia, Turbulencia, Mestizx, Barro, Mar, Bless Thee Mundane, Descend, Writing With Knots, Sirinus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly - Mestizx (0789993994052) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Invocagao, Destejer, Balada Para La Corporatocracia, Turbulencia, Mestizx, Barro, Mar, Bless Thee Mundane, Descend, Writing With Knots, Sirinus

Отзывы о товаре Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly - Mestizx (0789993994052) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993994052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ibelisse Guardia Ferragutti, Frank Rosaly
Альбом (сингл)
Mestizx
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Invocagao, Destejer, Balada Para La Corporatocracia, Turbulencia, Mestizx, Barro, Mar, Bless Thee Mundane, Descend, Writing With Knots, Sirinus
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Invocagao, Destejer, Balada Para La Corporatocracia, Turbulencia, Mestizx, Barro, Mar, Bless Thee Mundane, Descend, Writing With Knots, Sirinus
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly - Mestizx (0789993994052) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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