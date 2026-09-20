Elvis Presley - For LP Fans Only (coloured) (8719262028715) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
For LP Fans Only
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676102
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
For LP Fans Only
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Lawdy, Miss Clawdy, Mystery Train, Playing For Keeps, Poor Boy, My Baby Left Me, I Was The One, Shake, Rattle And Roll, Im Left, Youre Right, Shes Gone, Youre A Heartbreaker
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Presley - For LP Fans Only (coloured) (8719262028715) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lawdy, Miss Clawdy, Mystery Train, Playing For Keeps, Poor Boy, My Baby Left Me, I Was The One, Shake, Rattle And Roll, Im Left, Youre Right, Shes Gone, Youre A Heartbreaker
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
For LP Fans Only
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Lawdy, Miss Clawdy, Mystery Train, Playing For Keeps, Poor Boy, My Baby Left Me, I Was The One, Shake, Rattle And Roll, Im Left, Youre Right, Shes Gone, Youre A Heartbreaker
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lawdy, Miss Clawdy, Mystery Train, Playing For Keeps, Poor Boy, My Baby Left Me, I Was The One, Shake, Rattle And Roll, Im Left, Youre Right, Shes Gone, Youre A Heartbreaker
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Elvis Presley - For LP Fans Only (coloured) (8719262028715) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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