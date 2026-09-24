TV On The Radio - Return To Cookie Mountain (0036172096817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
TV On The Radio
Альбом (сингл)
Return To Cookie Mountain
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676083
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Характеристики
Бренд
Touch And Go
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Touch And Go
Barcode
[0036172096817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
TV On The Radio
Альбом (сингл)
Return To Cookie Mountain
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Was A Lover, Hours, Province, Playhouses, Wolf Like Me, Method, Let The Devil In, Dirtywhirl, Blues From Down Here, Tonight, Wash The Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара TV On The Radio - Return To Cookie Mountain (0036172096817) виниловая пластинка
Return to Cookie Mountain - второй студийный альбом американской альт-рок группы Tv On The Radio.
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Бренд
Touch And Go
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Touch And Go
Barcode
[0036172096817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
TV On The Radio
Альбом (сингл)
Return To Cookie Mountain
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Was A Lover, Hours, Province, Playhouses, Wolf Like Me, Method, Let The Devil In, Dirtywhirl, Blues From Down Here, Tonight, Wash The Day
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Return to Cookie Mountain - второй студийный альбом американской альт-рок группы Tv On The Radio.
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TV On The Radio - Return To Cookie Mountain (0036172096817) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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