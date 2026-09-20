Top.Mail.Ru
Green, Peter Kolors (coloured) 8719262029828 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Green, Peter Kolors (coloured) 8719262029828 виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Green, Peter Kolors (coloured) 8719262029828 виниловая пластинка - фото 1
Green, Peter Kolors (coloured) 8719262029828 виниловая пластинка - фото 2
Green, Peter Kolors (coloured) 8719262029828 виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Peter Green
Альбом (сингл)
Kolors
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Green, Peter Kolors (coloured) 8719262029828 виниловая пластинка - фото 1
  • Green, Peter Kolors (coloured) 8719262029828 виниловая пластинка - фото 2
  • Green, Peter Kolors (coloured) 8719262029828 виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676069
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Peter Green
Альбом (сингл)
Kolors
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Doing Herex, Bad Bad Feeling, Big Boy Now, Black Woman, Bandit, Same Old Blues, Liquor And You, It With Me, Funky Jam
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green, Peter Kolors (coloured) 8719262029828 виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Doing Herex, Bad Bad Feeling, Big Boy Now, Black Woman, Bandit, Same Old Blues, Liquor And You, It With Me, Funky Jam



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Green, Peter Kolors (coloured) 8719262029828 виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Peter Green
Альбом (сингл)
Kolors
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Doing Herex, Bad Bad Feeling, Big Boy Now, Black Woman, Bandit, Same Old Blues, Liquor And You, It With Me, Funky Jam
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Doing Herex, Bad Bad Feeling, Big Boy Now, Black Woman, Bandit, Same Old Blues, Liquor And You, It With Me, Funky Jam


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Green, Peter Kolors (coloured) 8719262029828 виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...