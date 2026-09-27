Tony Joe White - Train I'm On (coloured) (8719262033733) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tony Joe White
Альбом (сингл)
The Train Im On
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 676061
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tony Joe White
Альбом (сингл)
The Train Im On
Трек-лист
Ive Got a Thing About You Baby, The Family, If I Ever Saw a Good Thing, Beouf River Road, The Train Im on, Even Trolls Love Rock and Roll, the Crow Flies, Take Time to Love, Pounds of Hongry, The Migrant, Sidewalk Hobo, The Gospel Singer
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tony Joe White - Train I'm On (coloured) (8719262033733) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ive Got a Thing About You Baby, The Family, If I Ever Saw a Good Thing, Beouf River Road, The Train Im on, Even Trolls Love Rock and Roll, the Crow Flies, Take Time to Love, Pounds of Hongry, The Migrant, Sidewalk Hobo, The Gospel Singer
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tony Joe White
Альбом (сингл)
The Train Im On
Трек-лист
Ive Got a Thing About You Baby, The Family, If I Ever Saw a Good Thing, Beouf River Road, The Train Im on, Even Trolls Love Rock and Roll, the Crow Flies, Take Time to Love, Pounds of Hongry, The Migrant, Sidewalk Hobo, The Gospel Singer
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ive Got a Thing About You Baby, The Family, If I Ever Saw a Good Thing, Beouf River Road, The Train Im on, Even Trolls Love Rock and Roll, the Crow Flies, Take Time to Love, Pounds of Hongry, The Migrant, Sidewalk Hobo, The Gospel Singer
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Tony Joe White - Train I'm On (coloured) (8719262033733) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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