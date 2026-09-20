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The Art of Rebellion — шестой студийный альбом американской кроссовер-трэш-группы Suicidal Tendances, первоначально выпущенный в 1992 году. Альбом сохраняет свою позицию самого коммерчески успешного студийного альбома группы на сегодняшний день, а песни «Nobody Hears» и «I’ll Hate You Better входит в число 40 лучших хитов за всю карьеру Suicidal Tendances.

The Art of Rebellion — шестой студийный альбом американской кроссовер-трэш-группы Suicidal Tendances, первоначально выпущенный в 1992 году. Альбом сохраняет свою позицию самого коммерчески успешного студийного альбома группы на сегодняшний день, а песни «Nobody Hears» и «I’ll Hate You Better входит в число 40 лучших хитов за всю карьеру Suicidal Tendances.

Suicidal Tendencies - The Art Of Rebellion (8719262001237) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.