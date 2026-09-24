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Killing Joke - Lord Of Chaos (EP) (0602445470082) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Killing Joke - Lord Of Chaos (EP) (0602445470082) виниловая пластинка

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Killing Joke - Lord Of Chaos (EP) (0602445470082) виниловая пластинка - фото 1
Killing Joke - Lord Of Chaos (EP) (0602445470082) виниловая пластинка - фото 2
Killing Joke - Lord Of Chaos (EP) (0602445470082) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Killing Joke
Альбом (сингл)
Lord Of Chaos
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Killing Joke - Lord Of Chaos (EP) (0602445470082) виниловая пластинка - фото 1
  • Killing Joke - Lord Of Chaos (EP) (0602445470082) виниловая пластинка - фото 2
  • Killing Joke - Lord Of Chaos (EP) (0602445470082) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Killing Joke - Lord Of Chaos (EP) (0602445470082) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[0602445470082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Killing Joke
Альбом (сингл)
Lord Of Chaos
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lord Of Chaos, Total, Big Buzz - Motorcade Mix, Delete In Dub - Youth's Disco 45 Dystopian Dub
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Killing Joke - Lord Of Chaos (EP) (0602445470082) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lord Of Chaos, Total, Big Buzz - Motorcade Mix, Delete In Dub - Youth's Disco 45 Dystopian Dub



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Killing Joke - Lord Of Chaos (EP) (0602445470082) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[0602445470082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Killing Joke
Альбом (сингл)
Lord Of Chaos
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lord Of Chaos, Total, Big Buzz - Motorcade Mix, Delete In Dub - Youth's Disco 45 Dystopian Dub
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lord Of Chaos, Total, Big Buzz - Motorcade Mix, Delete In Dub - Youth's Disco 45 Dystopian Dub


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Killing Joke - Lord Of Chaos (EP) (0602445470082) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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