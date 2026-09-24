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Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка

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Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 1
Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 2
Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 3
Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 4
Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 5
Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 6
Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 7
Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 8
Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 9
Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Paula Abdul
Альбом (сингл)
Forever Your Girl
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 1
  • Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 2
  • Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 3
  • Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 4
  • Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 5
  • Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 6
  • Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 7
  • Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 8
  • Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 9
  • Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676041
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753949948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Paula Abdul
Альбом (сингл)
Forever Your Girl
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Way That You Love Me, Knocked Out, Opposites Attract, State Of Attraction, I Need You, Forever Your Girl, Straight Up, Next To You, Cold Hearted, One Or The Other
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Way That You Love Me, Knocked Out, Opposites Attract, State Of Attraction, I Need You, Forever Your Girl, Straight Up, Next To You, Cold Hearted, One Or The Other

Отзывы о товаре Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753949948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Paula Abdul
Альбом (сингл)
Forever Your Girl
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Way That You Love Me, Knocked Out, Opposites Attract, State Of Attraction, I Need You, Forever Your Girl, Straight Up, Next To You, Cold Hearted, One Or The Other
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Way That You Love Me, Knocked Out, Opposites Attract, State Of Attraction, I Need You, Forever Your Girl, Straight Up, Next To You, Cold Hearted, One Or The Other
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Abdul, Paula Forever Your Girl 0600753949948 виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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