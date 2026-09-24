Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Idris Muhammad
Альбом (сингл)
House Of The Rising Sun
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 676036
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Загружаем...
3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Idris Muhammad
Альбом (сингл)
House Of The Rising Sun
Трек-лист
House of the Rising Sun, Baia (Boogie Bump), Hard to Face the Music, Theme for York City, Sudan, Hey Pocky A-way
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: House of the Rising Sun, Baia (Boogie Bump), Hard to Face the Music, Theme for York City, Sudan, Hey Pocky A-way
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Idris Muhammad
Альбом (сингл)
House Of The Rising Sun
Трек-лист
House of the Rising Sun, Baia (Boogie Bump), Hard to Face the Music, Theme for York City, Sudan, Hey Pocky A-way
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: House of the Rising Sun, Baia (Boogie Bump), Hard to Face the Music, Theme for York City, Sudan, Hey Pocky A-way
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Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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