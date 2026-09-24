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Sade - Stronger Than Pride (Half Speed) (0196587848217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sade - Stronger Than Pride (Half Speed) (0196587848217) виниловая пластинка

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Sade - Stronger Than Pride (Half Speed) (0196587848217) виниловая пластинка - фото 1
Sade - Stronger Than Pride (Half Speed) (0196587848217) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Stronger Than Pride
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sade - Stronger Than Pride (Half Speed) (0196587848217) виниловая пластинка - фото 1
  • Sade - Stronger Than Pride (Half Speed) (0196587848217) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676035
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sade - Stronger Than Pride (Half Speed) (0196587848217) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587848217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Stronger Than Pride
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love is Stronger Than Pride, Paradise, Nothing Can Come Between Us, Haunt Me, Turn My Back on You, Keep Looking, Clean Heart, Give It Up, I Never Thought I D See the Day, Siempre Hay Esperanza
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sade - Stronger Than Pride (Half Speed) (0196587848217) виниловая пластинка

Stronger Than Pride (1988) — третий альбом Шаде, содержащий синглы «Love Is Stronger Than Pride», «Paradise», «Nothing Can Come Between Us», «Turn My Back On You» и «Haunt Me». Он был записан на студии Compass Point Studios (Багамы) и на французских студиях Miraval и Marcadet. Издание на виниле 180 г, Half Speed. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Шаде в 2024 году. Все альбомы ремастированы на половинной скорости в студии Abbey Road Studios и выпускаются на тяжелом виниле 180 г, а оригинальные обложки воспроизведены до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использованной при их производстве в то время.

Отзывы о товаре Sade - Stronger Than Pride (Half Speed) (0196587848217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587848217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Stronger Than Pride
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love is Stronger Than Pride, Paradise, Nothing Can Come Between Us, Haunt Me, Turn My Back on You, Keep Looking, Clean Heart, Give It Up, I Never Thought I D See the Day, Siempre Hay Esperanza
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Stronger Than Pride (1988) — третий альбом Шаде, содержащий синглы «Love Is Stronger Than Pride», «Paradise», «Nothing Can Come Between Us», «Turn My Back On You» и «Haunt Me». Он был записан на студии Compass Point Studios (Багамы) и на французских студиях Miraval и Marcadet. Издание на виниле 180 г, Half Speed. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Шаде в 2024 году. Все альбомы ремастированы на половинной скорости в студии Abbey Road Studios и выпускаются на тяжелом виниле 180 г, а оригинальные обложки воспроизведены до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использованной при их производстве в то время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sade - Stronger Than Pride (Half Speed) (0196587848217) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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