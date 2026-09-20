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Beethoven & Itzhak Perlman & Yo-Yo Ma & Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker – Triple Concerto = Tripelkonzert (5054197816093) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beethoven & Itzhak Perlman & Yo-Yo Ma & Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker – Triple Concerto = Tripelkonzert (5054197816093) виниловая пластинка

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Beethoven* &amp; Itzhak Perlman &amp; Yo-Yo Ma &amp; Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker – Triple Concerto = Tripelkonzert (5054197816093) виниловая пластинка - фото 1
Beethoven* &amp; Itzhak Perlman &amp; Yo-Yo Ma &amp; Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker – Triple Concerto = Tripelkonzert (5054197816093) виниловая пластинка - фото 2
Beethoven* &amp; Itzhak Perlman &amp; Yo-Yo Ma &amp; Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker – Triple Concerto = Tripelkonzert (5054197816093) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Beethoven: Triple Concerto, Tripelkonzert
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beethoven* &amp; Itzhak Perlman &amp; Yo-Yo Ma &amp; Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker – Triple Concerto = Tripelkonzert (5054197816093) виниловая пластинка - фото 1
  • Beethoven* &amp; Itzhak Perlman &amp; Yo-Yo Ma &amp; Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker – Triple Concerto = Tripelkonzert (5054197816093) виниловая пластинка - фото 2
  • Beethoven* &amp; Itzhak Perlman &amp; Yo-Yo Ma &amp; Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker – Triple Concerto = Tripelkonzert (5054197816093) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676030
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Classics
Barcode
[5054197816093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Beethoven: Triple Concerto, Tripelkonzert
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Triple Concerto In C Major, Op. 56 For Piano, Violin And Cello, I. Allegro, II. Largo, III. Rondo Alla Polacca
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beethoven & Itzhak Perlman & Yo-Yo Ma & Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker – Triple Concerto = Tripelkonzert (5054197816093) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Triple Concerto In C Major, Op. 56 For Piano, Violin And Cello, I. Allegro, II. Largo, III. Rondo Alla Polacca

Отзывы о товаре Beethoven & Itzhak Perlman & Yo-Yo Ma & Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker – Triple Concerto = Tripelkonzert (5054197816093) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Classics
Barcode
[5054197816093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Beethoven: Triple Concerto, Tripelkonzert
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Triple Concerto In C Major, Op. 56 For Piano, Violin And Cello, I. Allegro, II. Largo, III. Rondo Alla Polacca
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Triple Concerto In C Major, Op. 56 For Piano, Violin And Cello, I. Allegro, II. Largo, III. Rondo Alla Polacca
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Beethoven & Itzhak Perlman & Yo-Yo Ma & Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker – Triple Concerto = Tripelkonzert (5054197816093) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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