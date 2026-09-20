Astrud Gilberto - I Haven't Got Anything Better To Do (5060672888899) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676011
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Характеристики
Бренд
Endless Happiness
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Astrud Gilberto - I Haven't Got Anything Better To Do (5060672888899) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Havent Got Anything Better To Do, Didnt Wex, Wailing Of The Willow, Wheres The Love, The Sea Is My Soil (I Remember When), Trains And Boats And Planes, World Stop Turning, Without Him, Wee Small Hours, If (The Biggest Little Word)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Endless Happiness
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Havent Got Anything Better To Do, Didnt Wex, Wailing Of The Willow, Wheres The Love, The Sea Is My Soil (I Remember When), Trains And Boats And Planes, World Stop Turning, Without Him, Wee Small Hours, If (The Biggest Little Word)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Astrud Gilberto - I Haven't Got Anything Better To Do (5060672888899) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3070 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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