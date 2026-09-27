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Art Farmer & Bill Evans - Modern Art (8436569193068) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Farmer & Bill Evans - Modern Art (8436569193068) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Farmer, Art; Evans, Bill Modern Art 8436569193068 - фото 1
Виниловая пластинка Farmer, Art; Evans, Bill Modern Art 8436569193068 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Farmer, Art; Evans, Bill Modern Art 8436569193068 - фото 1
  • Виниловая пластинка Farmer, Art; Evans, Bill Modern Art 8436569193068 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675994
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Art Farmer & Bill Evans - Modern Art (8436569193068) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Farmer & Bill Evans - Modern Art (8436569193068) виниловая пластинка

Достигнув совершеннолетия на заре эры бибопа, Арт Фармер отказался от механической игры, которую, казалось, поощряла большая часть бибопа. Вместо этого Фармер стал известен своим теплым, плавным тоном и способностью заставить трубу петь нежным, но величественным баритоном. В «Современном искусстве» (его последняя совместная работа в небольшой группе с Биллом Эвансом, с которым он впервые записался в 1956 году) Фармер делает упор на стиль, а не на технику. Группа действует одновременно авторитетно и тонко на всех восьми треках, что делает этот альбом одной из лучших пластинок того периода.

Отзывы о товаре Art Farmer & Bill Evans - Modern Art (8436569193068) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Достигнув совершеннолетия на заре эры бибопа, Арт Фармер отказался от механической игры, которую, казалось, поощряла большая часть бибопа. Вместо этого Фармер стал известен своим теплым, плавным тоном и способностью заставить трубу петь нежным, но величественным баритоном. В «Современном искусстве» (его последняя совместная работа в небольшой группе с Биллом Эвансом, с которым он впервые записался в 1956 году) Фармер делает упор на стиль, а не на технику. Группа действует одновременно авторитетно и тонко на всех восьми треках, что делает этот альбом одной из лучших пластинок того периода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Farmer & Bill Evans - Modern Art (8436569193068) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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