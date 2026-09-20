Simon Rattle - Beethoven: Symphony No.5 (5054197661525) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simon Rattle, Wiener Philharmoniker
Альбом (сингл)
BEETHOVEN: SYMPHONY NO. 5
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675990
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197661525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simon Rattle, Wiener Philharmoniker
Альбом (сингл)
BEETHOVEN: SYMPHONY NO. 5
Трек-лист
Allegro con brio, Andante con moto, Allegro, Allegro Presto
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simon Rattle - Beethoven: Symphony No.5 (5054197661525) виниловая пластинка
Одно из самых знаменитых и популярных произведений классической музыки - Пятая симфония Людвига ван Бетховена в исполнении Венского филармонического оркестра с сэром Саймоном Рэттлом в качестве дирижера
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197661525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simon Rattle, Wiener Philharmoniker
Альбом (сингл)
BEETHOVEN: SYMPHONY NO. 5
Трек-лист
Allegro con brio, Andante con moto, Allegro, Allegro Presto
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Одно из самых знаменитых и популярных произведений классической музыки - Пятая симфония Людвига ван Бетховена в исполнении Венского филармонического оркестра с сэром Саймоном Рэттлом в качестве дирижера
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Simon Rattle - Beethoven: Symphony No.5 (5054197661525) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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