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Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (8436569193761) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (8436569193761) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Shorter, Wayne Introducing Wayne Shorter 8436569193761 - фото 1
Виниловая пластинка Shorter, Wayne Introducing Wayne Shorter 8436569193761 - фото 2
Виниловая пластинка Shorter, Wayne Introducing Wayne Shorter 8436569193761 - фото 3
Виниловая пластинка Shorter, Wayne Introducing Wayne Shorter 8436569193761 - фото 4
Виниловая пластинка Shorter, Wayne Introducing Wayne Shorter 8436569193761 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Shorter, Wayne Introducing Wayne Shorter 8436569193761 - фото 1
  • Виниловая пластинка Shorter, Wayne Introducing Wayne Shorter 8436569193761 - фото 2
  • Виниловая пластинка Shorter, Wayne Introducing Wayne Shorter 8436569193761 - фото 3
  • Виниловая пластинка Shorter, Wayne Introducing Wayne Shorter 8436569193761 - фото 4
  • Виниловая пластинка Shorter, Wayne Introducing Wayne Shorter 8436569193761 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (8436569193761) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (8436569193761) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Blues A La Carte, Harrys Last Stand, Down In The Depths, Mama G, Pug Nose, Black Diamond, Mack The Knife, Wrinkles

Отзывы о товаре Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (8436569193761) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Blues A La Carte, Harrys Last Stand, Down In The Depths, Mama G, Pug Nose, Black Diamond, Mack The Knife, Wrinkles
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (8436569193761) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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