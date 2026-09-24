Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (8436569193761) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 675966
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2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (8436569193761) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Blues A La Carte, Harrys Last Stand, Down In The Depths, Mama G, Pug Nose, Black Diamond, Mack The Knife, Wrinkles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Blues A La Carte, Harrys Last Stand, Down In The Depths, Mama G, Pug Nose, Black Diamond, Mack The Knife, Wrinkles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (8436569193761) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (8436569193761) виниловая пластинка