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Karajan, Herbert von Beethoven: Symphony No.6 "Pastoral" 8712177064526 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Karajan, Herbert von Beethoven: Symphony No.6 "Pastoral" 8712177064526 виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Karajan, Herbert von Beethoven: Symphony No.6 &quot;Pastoral&quot; 8712177064526 - фото 1
Виниловая пластинка Karajan, Herbert von Beethoven: Symphony No.6 &quot;Pastoral&quot; 8712177064526 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Karajan, Herbert von Beethoven: Symphony No.6 &quot;Pastoral&quot; 8712177064526 - фото 1
  • Виниловая пластинка Karajan, Herbert von Beethoven: Symphony No.6 &quot;Pastoral&quot; 8712177064526 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675959
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Karajan, Herbert von Beethoven: Symphony No.6 "Pastoral" 8712177064526 виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Erwachen Heiterer Empfindungen Bei Der Ankunft Auf Dem Lande, Badante Molto Mosso, Lustiges Zusammensein Der Landleulegro, Gewitter - Stulegro, Frohe Und Dankbare Gefuhle Nach Dem Sturm

Отзывы о товаре Karajan, Herbert von Beethoven: Symphony No.6 "Pastoral" 8712177064526 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Erwachen Heiterer Empfindungen Bei Der Ankunft Auf Dem Lande, Badante Molto Mosso, Lustiges Zusammensein Der Landleulegro, Gewitter - Stulegro, Frohe Und Dankbare Gefuhle Nach Dem Sturm
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Karajan, Herbert von Beethoven: Symphony No.6 "Pastoral" 8712177064526 виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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