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Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см купить с доставкой в Москве
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Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см

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Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см - фото 1
Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см - фото 2
Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
серебряный
Особенности
регулировка высоты, с вентилятором
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
  • Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см - фото 1
  • Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см - фото 2
  • Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675936
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
серебряный
Особенности
регулировка высоты, с вентилятором
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Глубина столешницы
6
Ширина столешницы
27
Высота стола
42
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см

Стол для ноутбука Cactus серебристый,CS-LS-T8-C представляет собой компактное приспособление с небольшим весом. Его можно использовать в кресле, кровати, автомобиле, брать с собой в поездку. Гибкие ножки фиксируются в любом нужном положении, поэтому можно работать сидя и даже лежа. Ровная поверхность позволяет зафиксировать ноутбук в наиболее удобном и безопасном для него положении, а дополнительно выдвигающаяся панель отлично подойдет для тех, кто работает мышкой. Модель оснащена встроенным вентилятором охлаждения, что препятствует перегреванию техники при задачах, требующих высокой производительности.

Отзывы о товаре Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
серебряный
Особенности
регулировка высоты, с вентилятором
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Глубина столешницы
6
Ширина столешницы
27
Высота стола
42
Регулировка высоты
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Стол для ноутбука Cactus серебристый,CS-LS-T8-C представляет собой компактное приспособление с небольшим весом. Его можно использовать в кресле, кровати, автомобиле, брать с собой в поездку. Гибкие ножки фиксируются в любом нужном положении, поэтому можно работать сидя и даже лежа. Ровная поверхность позволяет зафиксировать ноутбук в наиболее удобном и безопасном для него положении, а дополнительно выдвигающаяся панель отлично подойдет для тех, кто работает мышкой. Модель оснащена встроенным вентилятором охлаждения, что препятствует перегреванию техники при задачах, требующих высокой производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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