Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
серебряный
Особенности
регулировка высоты, с вентилятором
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675936
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
серебряный
Особенности
регулировка высоты, с вентилятором
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Глубина столешницы
6
Ширина столешницы
27
Высота стола
42
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х6
Вес, кг.
1.8
Описание товара Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см
Стол для ноутбука Cactus серебристый,CS-LS-T8-C представляет собой компактное приспособление с небольшим весом. Его можно использовать в кресле, кровати, автомобиле, брать с собой в поездку. Гибкие ножки фиксируются в любом нужном положении, поэтому можно работать сидя и даже лежа. Ровная поверхность позволяет зафиксировать ноутбук в наиболее удобном и безопасном для него положении, а дополнительно выдвигающаяся панель отлично подойдет для тех, кто работает мышкой. Модель оснащена встроенным вентилятором охлаждения, что препятствует перегреванию техники при задачах, требующих высокой производительности.
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Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
серебряный
Особенности
регулировка высоты, с вентилятором
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Глубина столешницы
6
Ширина столешницы
27
Высота стола
42
Регулировка высоты
да
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Страна производитель
Китай
Стол для ноутбука Cactus серебристый,CS-LS-T8-C представляет собой компактное приспособление с небольшим весом. Его можно использовать в кресле, кровати, автомобиле, брать с собой в поездку. Гибкие ножки фиксируются в любом нужном положении, поэтому можно работать сидя и даже лежа. Ровная поверхность позволяет зафиксировать ноутбук в наиболее удобном и безопасном для него положении, а дополнительно выдвигающаяся панель отлично подойдет для тех, кто работает мышкой. Модель оснащена встроенным вентилятором охлаждения, что препятствует перегреванию техники при задачах, требующих высокой производительности.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Стол для ноутбука Cactus CS-LS-T8-C серебристый 27x42см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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