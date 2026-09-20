Стол для ноутбука Buro BU-807 складн. столешница металл черный 42x48x26см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
хай-тек
Тип стола
подставка
Цвет
черный
Особенности
складной, с охлаждением, регулируемый
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675934
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
хай-тек
Тип стола
подставка
Цвет
черный
Особенности
складной, с охлаждением, регулируемый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Глубина столешницы
26 см
Ширина столешницы
42 см
Высота стола
48 см
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х6
Вес, кг.
1.35
Описание товара Стол для ноутбука Buro BU-807 складн. столешница металл черный 42x48x26см
Компактная подставка Buro создана для тех, кто ценит минимализм и современные решения. Прочная металлическая столешница и основание делают стол устойчивым и долговечным — он выдержит ежедневное использование без потери внешнего вида. Благодаря регулировке высоты стол легко подстраивается под любые нужды, будь то работа за ноутбуком, чтение или презентация. Прямоугольная форма отлично впишется даже в небольшой уголок комнаты или офиса. Черный цвет и стиль хай-тек придают столу выразительный, технологичный вид — он станет ярким акцентом вашего интерьера.
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Теги товара: с регулировкой высоты, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
хай-тек
Тип стола
подставка
Цвет
черный
Особенности
складной, с охлаждением, регулируемый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Глубина столешницы
26 см
Ширина столешницы
42 см
Высота стола
48 см
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Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Компактная подставка Buro создана для тех, кто ценит минимализм и современные решения. Прочная металлическая столешница и основание делают стол устойчивым и долговечным — он выдержит ежедневное использование без потери внешнего вида. Благодаря регулировке высоты стол легко подстраивается под любые нужды, будь то работа за ноутбуком, чтение или презентация. Прямоугольная форма отлично впишется даже в небольшой уголок комнаты или офиса. Черный цвет и стиль хай-тек придают столу выразительный, технологичный вид — он станет ярким акцентом вашего интерьера.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, прямые
Теги товара: с регулировкой высоты, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, прямые
Теги товара: с регулировкой высоты, черные
Стол для ноутбука Buro BU-807 складн. столешница металл черный 42x48x26см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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