Top.Mail.Ru
Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 1
Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 2
Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 3
Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 4
Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 5
Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 6
Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 7
Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
регулировка угла наклона
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
  • Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 1
  • Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 2
  • Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 3
  • Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 4
  • Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 5
  • Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 6
  • Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 7
  • Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675933
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
регулировка угла наклона
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Глубина столешницы
26
Ширина столешницы
48
Высота стола
48
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х6
Вес, кг.
1.45

Описание товара Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см

Стол для ноутбука BURO BU-804 имеет перфорированную столешницу, изготовленную из прочного металла. Широкое пространство между ножками обеспечивает необходимое свободное пространство. Оптимальные габариты стола позволяют поставить его в любом удобном месте. Наличие подставки под компьютерную мышь создает дополнительный комфорт. Благодаря черному цвету стол отлично впишется в интерьер.

Отзывы о товаре Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
регулировка угла наклона
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Глубина столешницы
26
Ширина столешницы
48
Высота стола
48
Регулировка высоты
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Стол для ноутбука BURO BU-804 имеет перфорированную столешницу, изготовленную из прочного металла. Широкое пространство между ножками обеспечивает необходимое свободное пространство. Оптимальные габариты стола позволяют поставить его в любом удобном месте. Наличие подставки под компьютерную мышь создает дополнительный комфорт. Благодаря черному цвету стол отлично впишется в интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...