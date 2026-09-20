Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ черный каркас черный 140х72х60см (CS-EDXL-BBK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
угловой
Цвет
черный
Особенности
угловой стол с возможностью зеркальной сборки
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675931
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
угловой
Цвет
черный
Особенности
угловой стол с возможностью зеркальной сборки
Форма стола
нестандартная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60 см
Ширина столешницы
140 см
Высота стола
72-118 см
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.72х0.26
Вес, кг.
44.6
Описание товара Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ черный каркас черный 140х72х60см (CS-EDXL-BBK)
Стол для компьютера Cactus CS-EDXL-BBK электропривод столешница МДФ черный каркас черный 160x140x72см
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Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
угловой
Цвет
черный
Особенности
угловой стол с возможностью зеркальной сборки
Форма стола
нестандартная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60 см
Ширина столешницы
140 см
Высота стола
72-118 см
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Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Стол для компьютера Cactus CS-EDXL-BBK электропривод столешница МДФ черный каркас черный 160x140x72см
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Теги товара: в современном стиле, с регулировкой высоты, черные
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Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ черный каркас черный 140х72х60см (CS-EDXL-BBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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