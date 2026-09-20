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Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый купить с доставкой в Москве
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Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый

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Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый - фото 1
Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый - фото 2
Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый - фото 3
Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый - фото 4
Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый - фото 5
Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
полка для клавиатуры
Материал столешницы
стекло
Материал основания
металл
  • Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый - фото 1
  • Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый - фото 2
  • Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый - фото 3
  • Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый - фото 4
  • Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый - фото 5
  • Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675925
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
полка для клавиатуры
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
стекло
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
120
Высота стола
118
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.72х0.2
Вес, кг.
31

Описание товара Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый

Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT – это новое цветовое решение самой первой и популярной модели столов Cactus CS-EGD-BBK. У нового стола немного обновлен дизайн, эффектная стеклянная столешница белого цвета оснащена разъемами USB-Type C. Удобный выдвижной ящик для принадлежностей поможет содержать рабочую поверхность в порядке.

Отзывы о товаре Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
полка для клавиатуры
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
стекло
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
120
Высота стола
118
Регулировка высоты
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT – это новое цветовое решение самой первой и популярной модели столов Cactus CS-EGD-BBK. У нового стола немного обновлен дизайн, эффектная стеклянная столешница белого цвета оснащена разъемами USB-Type C. Удобный выдвижной ящик для принадлежностей поможет содержать рабочую поверхность в порядке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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