Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый
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Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
полка для клавиатуры
Материал столешницы
стекло
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675925
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
полка для клавиатуры
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
стекло
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
120
Высота стола
118
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.72х0.2
Вес, кг.
31
Описание товара Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT столешница стекло белый каркас белый
Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT – это новое цветовое решение самой первой и популярной модели столов Cactus CS-EGD-BBK. У нового стола немного обновлен дизайн, эффектная стеклянная столешница белого цвета оснащена разъемами USB-Type C. Удобный выдвижной ящик для принадлежностей поможет содержать рабочую поверхность в порядке.
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Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
полка для клавиатуры
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
стекло
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
120
Высота стола
118
Регулировка высоты
да
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Страна производитель
Китай
Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WWT – это новое цветовое решение самой первой и популярной модели столов Cactus CS-EGD-BBK. У нового стола немного обновлен дизайн, эффектная стеклянная столешница белого цвета оснащена разъемами USB-Type C. Удобный выдвижной ящик для принадлежностей поможет содержать рабочую поверхность в порядке.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
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