Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
электропривод
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675922
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см
Стол компьютерный Cactus CS-EDL-ВBK с металлической конструкцией, прочной и легкой столешницей из МДФ выдерживает нагрузку до 80 кг. Мебель выполнена в немарком черном цвете. На столешнице шириной достаточно места для установки компьютера или ноутбука, контроллеров и прочей техники. Мебель Cactus CS-EDL-ВBK отлично впишется в интерьер, поможет эффектно выделить компьютерную зону от остальной части комнаты. Удобный стол с эргономичным дизайном дополнен кабель-каналом, крючком. Также функциональный модуль с настройкой высоты и системой обнаружения столкновений. Столешница не боится выгорания, легко очищается от пятен и пыли.
Стол компьютерный Cactus CS-EDL-ВBK с металлической конструкцией, прочной и легкой столешницей из МДФ выдерживает нагрузку до 80 кг. Мебель выполнена в немарком черном цвете. На столешнице шириной достаточно места для установки компьютера или ноутбука, контроллеров и прочей техники. Мебель Cactus CS-EDL-ВBK отлично впишется в интерьер, поможет эффектно выделить компьютерную зону от остальной части комнаты. Удобный стол с эргономичным дизайном дополнен кабель-каналом, крючком. Также функциональный модуль с настройкой высоты и системой обнаружения столкновений. Столешница не боится выгорания, легко очищается от пятен и пыли.
Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см