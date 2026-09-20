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Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см купить с доставкой в Москве
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Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см

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Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 1
Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 2
Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 3
Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 4
Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 5
Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 6
Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 7
Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый/розовый
Особенности
система подъема при помощи ручного механизма
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
  • Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 1
  • Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 2
  • Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 3
  • Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 4
  • Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 5
  • Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 6
  • Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 7
  • Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675918
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый/розовый
Особенности
система подъема при помощи ручного механизма
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
100
Высота стола
80
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.7х0.15
Вес, кг.
20.6

Описание товара Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см

Выработка здоровых привычек, которые ребенок сможет перенести во взрослую жизнь, должна начинаться с предоставления ему эргономичного письменного стола. Для этих целей отлично служит детский стол CS-KD с ручной регулировкой высоты. Регулируемая высота и большое рабочее пространство позволяют ребенку иметь достаточно места для занятий в начальной школе, для рисования или лепки. Не только отличное дополнение к любой детской комнате, но и идеальное решение для частных школ, общественных библиотек и многого другого.

Отзывы о товаре Стол детский Cactus CS-KD-PK столешница МДФ розовый 100x80x60см




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый/розовый
Особенности
система подъема при помощи ручного механизма
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
100
Высота стола
80
Регулировка высоты
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Выработка здоровых привычек, которые ребенок сможет перенести во взрослую жизнь, должна начинаться с предоставления ему эргономичного письменного стола. Для этих целей отлично служит детский стол CS-KD с ручной регулировкой высоты. Регулируемая высота и большое рабочее пространство позволяют ребенку иметь достаточно места для занятий в начальной школе, для рисования или лепки. Не только отличное дополнение к любой детской комнате, но и идеальное решение для частных школ, общественных библиотек и многого другого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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