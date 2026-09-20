Стол детский Cactus CS-KD-LBL столешница МДФ голубой 100x80x60см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
голубой
Особенности
система подъема при помощи ручного механизма
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675916
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
голубой
Особенности
система подъема при помощи ручного механизма
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
100
Высота стола
80
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.7х0.15
Вес, кг.
20.6
Описание товара Стол детский Cactus CS-KD-LBL столешница МДФ голубой 100x80x60см
Выработка здоровых привычек, которые ребенок сможет перенести во взрослую жизнь, должна начинаться с предоставления ему эргономичного письменного стола. Для этих целей отлично служит детский стол CS-KD с ручной регулировкой высоты. Регулируемая высота и большое рабочее пространство позволяют ребенку иметь достаточно места для занятий в начальной школе, для рисования или лепки. Не только отличное дополнение к любой детской комнате, но и идеальное решение для частных школ, общественных библиотек и многого другого.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: в современном стиле, с регулировкой высоты, прямые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
голубой
Особенности
система подъема при помощи ручного механизма
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
100
Высота стола
80
Развернуть
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Выработка здоровых привычек, которые ребенок сможет перенести во взрослую жизнь, должна начинаться с предоставления ему эргономичного письменного стола. Для этих целей отлично служит детский стол CS-KD с ручной регулировкой высоты. Регулируемая высота и большое рабочее пространство позволяют ребенку иметь достаточно места для занятий в начальной школе, для рисования или лепки. Не только отличное дополнение к любой детской комнате, но и идеальное решение для частных школ, общественных библиотек и многого другого.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: в современном стиле, с регулировкой высоты, прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: в современном стиле, с регулировкой высоты, прямые
Стол детский Cactus CS-KD-LBL столешница МДФ голубой 100x80x60см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стол детский Cactus CS-KD-LBL столешница МДФ голубой 100x80x60см