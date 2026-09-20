Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
выравнивающие ножки
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675913
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Описание товара Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см
Бюджетное решение для тех, кто ценит комфорт. Подстолье для работы сидя или стоя, с ручной регулировкой высоты в диапазоне от 70 до 118 см. Складная ручка подъемного механизма не создает помех. Регулируемая ширина подстолья, от 86 до 133 см, подходит для столешниц различных форм и размеров. Рекомендуемые размеры столешницы для использования с подстольями данной серии: 100-160см по ширине и 60-75см по глубине. Регулируемая высота обеспечивает максимальный комфорт и позволяет адаптировать рабочее место под самые различные потребности. Выравнивающие ножки стола адаптируются к большинству неровных полов и поверхностей. Возможность раздельного приобретения подстолья и столешницы дает неограниченное количество вариаций, вы можете создать свой собственный стиль рабочего стола, исходя из нужных именно вам размера, формы, материала и цвета
Бюджетное решение для тех, кто ценит комфорт. Подстолье для работы сидя или стоя, с ручной регулировкой высоты в диапазоне от 70 до 118 см. Складная ручка подъемного механизма не создает помех. Регулируемая ширина подстолья, от 86 до 133 см, подходит для столешниц различных форм и размеров. Рекомендуемые размеры столешницы для использования с подстольями данной серии: 100-160см по ширине и 60-75см по глубине. Регулируемая высота обеспечивает максимальный комфорт и позволяет адаптировать рабочее место под самые различные потребности. Выравнивающие ножки стола адаптируются к большинству неровных полов и поверхностей. Возможность раздельного приобретения подстолья и столешницы дает неограниченное количество вариаций, вы можете создать свой собственный стиль рабочего стола, исходя из нужных именно вам размера, формы, материала и цвета
Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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