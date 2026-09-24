Уцененный товар Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние;, 675608
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Причина уценки
дефект коробки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%210 руб. 700 руб.
В наличии
Код товара: 675608
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210 руб. -70%
700 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Причина уценки
дефект коробки
Возраст
от 3 лет
Материал
бумага, картон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х5
Вес, г.
900
Описание товара Уцененный товар Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние;
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
- Вид: настольная игра
- Тип: ассоциации
- Возрастное ограничение: 6+
- Игра в дорогу: Нет
- Среднее время игры, в минутах: 15
- Максимальное количество участников: 4
- Социальный жанр: развивающая
- Особенности: простая; с сюжетом
- Развитие навыков: знание цифр
Причина уценки: дефект коробки
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Причина уценки
дефект коробки
Возраст
от 3 лет
Материал
бумага, картон
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
- Вид: настольная игра
- Тип: ассоциации
- Возрастное ограничение: 6+
- Игра в дорогу: Нет
- Среднее время игры, в минутах: 15
- Максимальное количество участников: 4
- Социальный жанр: развивающая
- Особенности: простая; с сюжетом
- Развитие навыков: знание цифр
Причина уценки: дефект коробки
Уцененный товар Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; - по цене 210 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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