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Уцененный товар Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; купить с доставкой в Москве, 675608
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Уцененный товар Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние;, 675608

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Уценка
Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; - фото 1
Уценка
Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; - фото 2
Уценка
Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; - фото 3
Уценка
Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; - фото 4
Уценка
Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Причина уценки
дефект коробки
  • Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; - фото 1
  • Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; - фото 2
  • Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; - фото 3
  • Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; - фото 4
  • Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
210 руб.  700 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675608
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние;
210 руб. -70%
700 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ГЕОДОМ
Тип товара
Игровые наборы
Причина уценки
дефект коробки
Возраст
от 3 лет
Материал
бумага, картон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х5
Вес, г.
900

Описание товара Уцененный товар Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние;

Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:

  • Вид: настольная игра
  • Тип: ассоциации
  • Возрастное ограничение: 6+
  • Игра в дорогу: Нет
  • Среднее время игры, в минутах: 15
  • Максимальное количество участников: 4
  • Социальный жанр: развивающая
  • Особенности: простая; с сюжетом
  • Развитие навыков: знание цифр
Комплектность: азбука, раскраска, наклейки, игра-ходилка, конструктор бумажный
Причина уценки: дефект коробки

Отзывы о товаре Уцененный товар Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние;




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Характеристики
Бренд
ГЕОДОМ
Тип товара
Игровые наборы
Причина уценки
дефект коробки
Возраст
от 3 лет
Материал
бумага, картон
Страна производитель
Китай
Описание
Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
  • Вид: настольная игра
  • Тип: ассоциации
  • Возрастное ограничение: 6+
  • Игра в дорогу: Нет
  • Среднее время игры, в минутах: 15
  • Максимальное количество участников: 4
  • Социальный жанр: развивающая
  • Особенности: простая; с сюжетом
  • Развитие навыков: знание цифр
Комплектность: азбука, раскраска, наклейки, игра-ходилка, конструктор бумажный
Причина уценки: дефект коробки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Большой подарок для девочки (Азбука+ Раскраска+Наклейки+Игра-ходилка+Конструктор бумажный) Геодом хорошее состояние; - по цене 210 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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