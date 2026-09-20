Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray
Ваше средство самовыражения, Samsung Galaxy Z Flip6, стал еще компактнее и еще больше бросается в глаза, с Galaxy AI и профессиональной камерой 50 МП, которая всегда готова к фотосессии. Galaxy Z Flip6 снабжен различными функциями AI, например, Рекомендованные ответы — функцией, в которой AI предлагает варианты текстовых ответов, поэтому можно отвечать, даже когда Galaxy Z Flip6 сложен — идеальный вариант в пути. Кроме того, доступны функции Синхронный перевод и Переводчик. Модернизирован также AI камеры: благодаря алгоритму ProVisual качество изображения оптимизируется для повышения качества портретов. В смартфоне используются прочный Flex шарнир, усиленная рамка из армированного алюминия и стекла Corning Gorilla Glass Victus 2. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч, и его хватает на весь день. Вы можете слушать до 68 часов музыки и смотреть до 23 часов видео.
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