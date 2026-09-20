Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
30
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
380x128x3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675574
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Описание товара Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND
Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND - это надежное решение для фотографов и видеографов, которым необходима опора для тяжелых осветительных приборов и рассеивателей. Эта 3секционная стойка с впечатляющей грузоподъемностью до 30 кг оснащена выдвижной редукторной колонной с механизмом автоматической самоблокировки и удобной кривошипной рукояткой, которая позволяет легко поднимать и опускать оборудование. Универсальная комбинированная головка с тремя типами крепления: гнезда 1/8 (28 мм) и 5/8 (16 мм), а также разнонаправленный штифт 5/8 (16 мм). Для дополнительной безопасности рукоятка оснащена блокиратором, который исключает случайное падение. Вы можете легко отрегулировать высоту стойки - один оборот рукоятки по часовой стрелке поднимает колонну на 44 мм. Выравнивающая выдвижная ножка позволяет компенсировать наклон или неровности пола. Кроме того, стойка оборудована противоскользящей подножкой, установленной на колонне, это позволяет пользователю уверенно становиться на нее для доступа к оборудованию и проведения необходимой регулировки.
Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND - это надежное решение для фотографов и видеографов, которым необходима опора для тяжелых осветительных приборов и рассеивателей. Эта 3секционная стойка с впечатляющей грузоподъемностью до 30 кг оснащена выдвижной редукторной колонной с механизмом автоматической самоблокировки и удобной кривошипной рукояткой, которая позволяет легко поднимать и опускать оборудование. Универсальная комбинированная головка с тремя типами крепления: гнезда 1/8 (28 мм) и 5/8 (16 мм), а также разнонаправленный штифт 5/8 (16 мм). Для дополнительной безопасности рукоятка оснащена блокиратором, который исключает случайное падение. Вы можете легко отрегулировать высоту стойки - один оборот рукоятки по часовой стрелке поднимает колонну на 44 мм. Выравнивающая выдвижная ножка позволяет компенсировать наклон или неровности пола. Кроме того, стойка оборудована противоскользящей подножкой, установленной на колонне, это позволяет пользователю уверенно становиться на нее для доступа к оборудованию и проведения необходимой регулировки.
Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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