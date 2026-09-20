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Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
209
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
186
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675571
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Описание товара Стойка на колесах KUPO 600MR MEDIUM OVERHEAD ROLLER STAND
Стойка на колесах KUPO 600MR MEDIUM OVERHEAD ROLLER STAND позволяет поднять оборудование на впечатляющую высоту, достигающую почти 6 м. Разработанная специально для установки фрострам, эта стойка идеально подходит для решения сложных задач по установке оборудования на съемке. Каждая секция стойки оснащена пружинной амортизацией, которая защищает осветительное оборудование при ослаблении стопорного винта. Прочная стальная конструкция обеспечивает максимальную грузоподъемность до 40 кг, а колеса с тормозами позволяют легко перемещать всю установку. Колеса оснащены удлиненными стержнями, которые позволяют разместить стойку вертикально в сложенном состоянии. Кроме того, KUPO 600MR оснащена универсальной комбинированной головкой, включающей в себя зажимную муфту диаметром 4.5 (также известную как lollipop) и гнездо Junior 1-1/8 (28 мм). Эта комбинированная головка предназначена для решения различных монтажных задач, с которыми вы можете столкнуться.
Стойка на колесах KUPO 600MR MEDIUM OVERHEAD ROLLER STAND позволяет поднять оборудование на впечатляющую высоту, достигающую почти 6 м. Разработанная специально для установки фрострам, эта стойка идеально подходит для решения сложных задач по установке оборудования на съемке. Каждая секция стойки оснащена пружинной амортизацией, которая защищает осветительное оборудование при ослаблении стопорного винта. Прочная стальная конструкция обеспечивает максимальную грузоподъемность до 40 кг, а колеса с тормозами позволяют легко перемещать всю установку. Колеса оснащены удлиненными стержнями, которые позволяют разместить стойку вертикально в сложенном состоянии. Кроме того, KUPO 600MR оснащена универсальной комбинированной головкой, включающей в себя зажимную муфту диаметром 4.5 (также известную как lollipop) и гнездо Junior 1-1/8 (28 мм). Эта комбинированная головка предназначена для решения различных монтажных задач, с которыми вы можете столкнуться.
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