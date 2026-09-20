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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
127х8х46
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675568
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Описание товара Стойка KUPO CT-30M MASTER C-STAND TURTLE BASE
Стойка KUPO CT-30M MASTER C-STAND TURTLE BASE с основанием черепаха оснащена уникальной инновационной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды. Основание черепаха означает специальный тип конструкции стойки, в которой центральную колонну можно отсоединить для удобства транспортировки, а основание может быть использовано с переходником для низкого расположения оборудования. Телескопическая центральная колонна имеет три секции и общую высоту 226 см. Основание стойки имеет уникальную специально разработанную конструкцию с тремя ножками различной высоты. Это позволяет размещать или вкладывать основания стоек так, чтобы ноги находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования стойки в непосредственной близости от другого оборудования, а также для удобства транспортировки или хранения. Стойка имеет хромированное покрытие, а ее основание выполнено из цинкового сплава, который в пять раз прочнее алюминия и выдерживает вес тяжелого оборудования и сумок-противовесов. Алюминиевые литые стопорные хомуты оснащены Heli-coil вставкой из нержавеющей стали, которая защищает зажимы секций от повреждений. Стальная шпилька Baby 5/8 приварена непосредственно к верхней секции. Ноги стойки оснащены накладками для защиты стойки и пола.
Стойка KUPO CT-30M MASTER C-STAND TURTLE BASE с основанием черепаха оснащена уникальной инновационной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды. Основание черепаха означает специальный тип конструкции стойки, в которой центральную колонну можно отсоединить для удобства транспортировки, а основание может быть использовано с переходником для низкого расположения оборудования. Телескопическая центральная колонна имеет три секции и общую высоту 226 см. Основание стойки имеет уникальную специально разработанную конструкцию с тремя ножками различной высоты. Это позволяет размещать или вкладывать основания стоек так, чтобы ноги находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования стойки в непосредственной близости от другого оборудования, а также для удобства транспортировки или хранения. Стойка имеет хромированное покрытие, а ее основание выполнено из цинкового сплава, который в пять раз прочнее алюминия и выдерживает вес тяжелого оборудования и сумок-противовесов. Алюминиевые литые стопорные хомуты оснащены Heli-coil вставкой из нержавеющей стали, которая защищает зажимы секций от повреждений. Стальная шпилька Baby 5/8 приварена непосредственно к верхней секции. Ноги стойки оснащены накладками для защиты стойки и пола.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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