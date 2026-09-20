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Характеристики
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675487
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Описание товара Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII O для Olympus/Panasonic
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII O позволяет синхронизировать фотокамеру Olympus или Panasonic и вспышки Godox, имеющие встроенную систему Godox 2.4G X. С помощью XproII O можно настроить параметры и запустить дистанционно группу из студийных, аккумуляторных или накамерных вспышек. Синхронизатор может использоваться с различными моделями фотокамер Olympus или Panasonic (с режимом TTL), а также с камерами, снабженными гнездом PC для синхронизации. Наряду с пультом-радиосинхронизатором Godox XproII L для Leica, Godox XproII O для Olympus/Panasonic пополнил линейку Godox XproII, в которую также входят обновленные пульты-радиосинхронизаторы для фотоаппаратов Canon, Sony, Fuji и Nikon.
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII O позволяет синхронизировать фотокамеру Olympus или Panasonic и вспышки Godox, имеющие встроенную систему Godox 2.4G X. С помощью XproII O можно настроить параметры и запустить дистанционно группу из студийных, аккумуляторных или накамерных вспышек. Синхронизатор может использоваться с различными моделями фотокамер Olympus или Panasonic (с режимом TTL), а также с камерами, снабженными гнездом PC для синхронизации. Наряду с пультом-радиосинхронизатором Godox XproII L для Leica, Godox XproII O для Olympus/Panasonic пополнил линейку Godox XproII, в которую также входят обновленные пульты-радиосинхронизаторы для фотоаппаратов Canon, Sony, Fuji и Nikon.
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII O для Olympus/Panasonic - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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