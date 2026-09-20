Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount
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Характеристики
Тип товара
Проекционная насадка
Байонет
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675473
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекционная насадка
Байонет
есть
Габаритные размеры, см
54х43х64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х54х43
Вес, г.
800
Описание товара Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с линзой 19° служит для формирования ровного, четкого и яркого светового потока с эффектом «прожекторного» света от студийных осветителей с байонетом G Mount. В комплект к насадке идут аксессуары для модификации светового потока – набор из 6 масок GOBO с держателем и сумка-кейс на колесах для транспортировки комплекта. Также дополнительно можно приобрести ирисовую диафрагму для формирования еще более узкого регулируемого пучка света.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Проекционная насадка
Байонет
есть
Габаритные размеры, см
54х43х64
Страна производитель
Китай
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с линзой 19° служит для формирования ровного, четкого и яркого светового потока с эффектом «прожекторного» света от студийных осветителей с байонетом G Mount. В комплект к насадке идут аксессуары для модификации светового потока – набор из 6 масок GOBO с держателем и сумка-кейс на колесах для транспортировки комплекта. Также дополнительно можно приобрести ирисовую диафрагму для формирования еще более узкого регулируемого пучка света.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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