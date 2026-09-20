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Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount купить с доставкой в Москве
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Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount

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Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 1
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 2
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 3
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 4
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 5
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 6
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 7
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 8
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 9
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 10
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекционная насадка
Байонет
есть
  • Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 1
  • Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 2
  • Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 3
  • Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 4
  • Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 5
  • Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 6
  • Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 7
  • Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 8
  • Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 9
  • Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 10
  • Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675473
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Проекционная насадка
Байонет
есть
Габаритные размеры, см
54х43х64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х54х43
Вес, г.
800

Описание товара Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount

Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с линзой 19° служит для формирования ровного, четкого и яркого светового потока с эффектом «прожекторного» света от студийных осветителей с байонетом G Mount. В комплект к насадке идут аксессуары для модификации светового потока – набор из 6 масок GOBO с держателем и сумка-кейс на колесах для транспортировки комплекта. Также дополнительно можно приобрести ирисовую диафрагму для формирования еще более узкого регулируемого пучка света.

Отзывы о товаре Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с байонетом G Mount




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Проекционная насадка
Байонет
есть
Габаритные размеры, см
54х43х64
Страна производитель
Китай
Описание
Проекционная насадка Godox Knowled GP19K с линзой 19° служит для формирования ровного, четкого и яркого светового потока с эффектом «прожекторного» света от студийных осветителей с байонетом G Mount. В комплект к насадке идут аксессуары для модификации светового потока – набор из 6 масок GOBO с держателем и сумка-кейс на колесах для транспортировки комплекта. Также дополнительно можно приобрести ирисовую диафрагму для формирования еще более узкого регулируемого пучка света.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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