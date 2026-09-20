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Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK купить с доставкой в Москве
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Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK

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Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK - фото 1
Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перекладина
Максимальная нагрузка, кг
3.6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
117
  • Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK - фото 1
  • Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675448
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Перекладина
Максимальная нагрузка, кг
3.6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
117
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.1х0.07
Вес, кг.
2.2

Описание товара Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK

Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK - сверхпрочная четырехсекционная телескопическая перекладина с длиной от 1.17м до 3.05м и выдерживает максимальную нагрузку до 3.6 кг. Телескопическая конструкция особенно удобна для мобильного размещения осветительных приборов на локации. На каждой секции, изготовленной из алюминия, нанесена маркировка предельной длины, а для надежной регулировки длины предусмотрены большие стопорные рукоятки.

Отзывы о товаре Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Перекладина
Максимальная нагрузка, кг
3.6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
117
Страна производитель
Китай
Описание
Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK - сверхпрочная четырехсекционная телескопическая перекладина с длиной от 1.17м до 3.05м и выдерживает максимальную нагрузку до 3.6 кг. Телескопическая конструкция особенно удобна для мобильного размещения осветительных приборов на локации. На каждой секции, изготовленной из алюминия, нанесена маркировка предельной длины, а для надежной регулировки длины предусмотрены большие стопорные рукоятки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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