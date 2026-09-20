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Набор цветных фильтров Godox R200-CF для R200 купить с доставкой в Москве
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Набор цветных фильтров Godox R200-CF для R200

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Набор цветных фильтров Godox R200-CF для R200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор цветных фильтров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675413
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Набор цветных фильтров
Габаритные размеры, см
25.5х22х1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х1
Вес, г.
200

Описание товара Набор цветных фильтров Godox R200-CF для R200

Godox R200-CF – набор цветных гелевых фолиевых светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения яркости и цветового решения при съемке различных объектов.

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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Набор цветных фильтров
Габаритные размеры, см
25.5х22х1
Страна производитель
Китай
Описание
Godox R200-CF – набор цветных гелевых фолиевых светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения яркости и цветового решения при съемке различных объектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор цветных фильтров Godox R200-CF для R200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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