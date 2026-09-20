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Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP купить с доставкой в Москве
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Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP

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Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 1
Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 2
Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 3
Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 4
Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 5
Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 6
Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор цветных фильтров
  • Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 1
  • Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 2
  • Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 3
  • Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 4
  • Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 5
  • Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 6
  • Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675399
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Набор цветных фильтров
Габаритные размеры, см
15х15х1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
400

Описание товара Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP

Godox Knowled GP-GS4 – набор из 6 износостойких металлических масок GOBO диаметром 148 мм для формирования светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки.

Отзывы о товаре Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Набор цветных фильтров
Габаритные размеры, см
15х15х1.7
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Knowled GP-GS4 – набор из 6 износостойких металлических масок GOBO диаметром 148 мм для формирования светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор масок гобо Godox Knowled GP-GS4 для GP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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