Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мешок-противовес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
15х15х13
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675390
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Описание товара Мешок-противовес KUPO KSF-15 SHOT BAG 6.5KG
Мешок-противовес KUPO KSF-15 SHOT BAG весом 6,5 кг предназначен для стабилизации стоек и штативов. Этот высококачественный мешок-противовес с наполнителем изготовлен из черного фактурного нейлона кордекс с водостойким полиуретановым покрытием внутри. Мешок-противовес изготовлен в форме «седловой сумки», которую можно накинуть на одну из ножек стойки для устойчивости. На синей этикетке нанесена маркировка, позволяющая легко определить вес для быстрой настройки оборудования. Удобная широкая ручка позволяет легко переносить мешок между съемками, что делает его очень удобным для использования. Мешок заполнен стальными шариками диаметром 2 мм, придающим мешку небольшие размеры и достаточный вес, чтобы эффективно уравновесить стрелу журавля или стабилизировать стойку.
Мешок-противовес KUPO KSF-15 SHOT BAG весом 6,5 кг предназначен для стабилизации стоек и штативов. Этот высококачественный мешок-противовес с наполнителем изготовлен из черного фактурного нейлона кордекс с водостойким полиуретановым покрытием внутри. Мешок-противовес изготовлен в форме «седловой сумки», которую можно накинуть на одну из ножек стойки для устойчивости. На синей этикетке нанесена маркировка, позволяющая легко определить вес для быстрой настройки оборудования. Удобная широкая ручка позволяет легко переносить мешок между съемками, что делает его очень удобным для использования. Мешок заполнен стальными шариками диаметром 2 мм, придающим мешку небольшие размеры и достаточный вес, чтобы эффективно уравновесить стрелу журавля или стабилизировать стойку.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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