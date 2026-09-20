Мешок для песка KUPO KSD-1680XL 22.7KG SAND BAG
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мешок для песка KUPO KSD-1680XL 22.7KG SAND BAG
Мешок для песка KUPO KSD-1680XL 22.7KG SAND BAG - пустой многоразовый мешок 36x34x12 см для песка массой до 22.7 кг, изготовлен из черного прочного нейлона кордекс плотностью 1000 ден с водостойким полиуретановым покрытием внутри, обеспечивающим долговечность и сохранность. Наполненный песком мешок является надежным противовесом для вашего оборудования. Мешок поставляется пустым, что значительно снижает стоимость доставки, а вы можете заполнить его любым грузом. Пластиковый внутренний вкладыш помогает удерживать пыль внутри и воду снаружи. Рукоятка пришита к краям карманов, работая по принципу крыла при поднятии сумки, что позволяет легко снять сумку со стоек и стрелы журавля. Также предусмотрена дополнительная ручка, позволяющая накидывать сумку на ножки стойки. Высококачественные липучки надежно удерживают содержимое внутри мешка. Мешки-противовесы - это незаменимый элемент, предотвращающий опрокидывание стоек, стабилизирующий опоры камер и служащий противовесом для штанг. Мешок-противовес изготовлен в форме «седловой сумки», которую можно накинуть на одну из ножек стойки, а с помощью металлической петли и карабина ее можно подвесить на крюк журавля или перекладины.
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