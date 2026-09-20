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Кронштейн KUPO KCP-611 FOAMCORE CLAMP для пенопласта купить с доставкой в Москве
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Кронштейн KUPO KCP-611 FOAMCORE CLAMP для пенопласта

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Кронштейн KUPO KCP-611 FOAMCORE CLAMP для пенопласта - фото 1
Кронштейн KUPO KCP-611 FOAMCORE CLAMP для пенопласта - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Амортизация
нет
  • Кронштейн KUPO KCP-611 FOAMCORE CLAMP для пенопласта - фото 1
  • Кронштейн KUPO KCP-611 FOAMCORE CLAMP для пенопласта - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675378
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Кронштейн
Амортизация
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х4
Вес, г.
900

Описание товара Кронштейн KUPO KCP-611 FOAMCORE CLAMP для пенопласта

Кронштейн KUPO KCP-611 FOAMCORE CLAMP для пенопласта - U-образный стальной кронштейн KUPO KCP-611 с черным порошковым покрытием предназначен для установки пенопластовых панелей толщиной до 2,54 см на зажимной головке. Кронштейн оснащен стержнем диаметром 10 мм. Два шипа, прикрепленых с помощью тросиков, пронзают панель через отверстия с обеих сторон и служат для надежной фиксации.

Отзывы о товаре Кронштейн KUPO KCP-611 FOAMCORE CLAMP для пенопласта




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Кронштейн
Амортизация
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн KUPO KCP-611 FOAMCORE CLAMP для пенопласта - U-образный стальной кронштейн KUPO KCP-611 с черным порошковым покрытием предназначен для установки пенопластовых панелей толщиной до 2,54 см на зажимной головке. Кронштейн оснащен стержнем диаметром 10 мм. Два шипа, прикрепленых с помощью тросиков, пронзают панель через отверстия с обеих сторон и служат для надежной фиксации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн KUPO KCP-611 FOAMCORE CLAMP для пенопласта - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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