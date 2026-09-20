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Кронштейн KUPO KCP-103 7" MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER купить с доставкой в Москве
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Кронштейн KUPO KCP-103 7" MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER

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Кронштейн KUPO KCP-103 7&quot; MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER - фото 1
Кронштейн KUPO KCP-103 7&quot; MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER - фото 2
Кронштейн KUPO KCP-103 7&quot; MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER - фото 3
Кронштейн KUPO KCP-103 7&quot; MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18.7х11х8
  • Кронштейн KUPO KCP-103 7&quot; MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER - фото 1
  • Кронштейн KUPO KCP-103 7&quot; MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER - фото 2
  • Кронштейн KUPO KCP-103 7&quot; MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER - фото 3
  • Кронштейн KUPO KCP-103 7&quot; MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675374
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Кронштейн
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18.7х11х8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
200

Описание товара Кронштейн KUPO KCP-103 7" MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER

Кронштейн KUPO KCP-103 7 MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER прецизионный шарнирный кронштейн предназначен для крепления впомогательного оборудования, например, внешних мониторов, беспроводного передатчика, приемника или других аксессуаров. Два резьбовых крепления 1/4-20 на обоих концах могут вращаться на шаровых сочленениях на 360 градусов, а вырез во втулке вокруг шара позволяет наклонить крепление на 90 градусов. Центральное колено вращается на 360 градусов, обеспечивая множество положений установки. Кронштейн комплектуется адаптером горячий башмак и цилиндрическим переходником 3/8-1/4, позволяя соединить два аксессуара с разными монтажными креплениями.

Отзывы о товаре Кронштейн KUPO KCP-103 7" MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Кронштейн
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18.7х11х8
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн KUPO KCP-103 7 MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER прецизионный шарнирный кронштейн предназначен для крепления впомогательного оборудования, например, внешних мониторов, беспроводного передатчика, приемника или других аксессуаров. Два резьбовых крепления 1/4-20 на обоих концах могут вращаться на шаровых сочленениях на 360 градусов, а вырез во втулке вокруг шара позволяет наклонить крепление на 90 градусов. Центральное колено вращается на 360 градусов, обеспечивая множество положений установки. Кронштейн комплектуется адаптером горячий башмак и цилиндрическим переходником 3/8-1/4, позволяя соединить два аксессуара с разными монтажными креплениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн KUPO KCP-103 7" MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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