Комплект колес KUPO KC-080S для квадратных ножек 22х22мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект колес
Амортизация
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675364
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект колес
Амортизация
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х10
Вес, кг.
1.7
Описание товара Комплект колес KUPO KC-080S для квадратных ножек 22х22мм
Комплект колес KUPO KC-080S - позволяет удобно передвигать стойки по площадке, кроме того, они защищают пол и снижают шум на съемочной площадке. Благодаря им становится легче переставлять осветительные приборы. Этот комплект состоит из трех колес диаметром 75 мм, предназначенных для установки на квадратные ножки размером 22х22 мм. Колеса оснащены тормозом с широкой педалью тормоза, который предотвращает их прокручивание, надежно фиксируя стойку на месте.
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Курьерская доставка в Москве
Комплект колес KUPO KC-080S - позволяет удобно передвигать стойки по площадке, кроме того, они защищают пол и снижают шум на съемочной площадке. Благодаря им становится легче переставлять осветительные приборы. Этот комплект состоит из трех колес диаметром 75 мм, предназначенных для установки на квадратные ножки размером 22х22 мм. Колеса оснащены тормозом с широкой педалью тормоза, который предотвращает их прокручивание, надежно фиксируя стойку на месте.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Комплект колес KUPO KC-080S для квадратных ножек 22х22мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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