Кабель управления Godox GMC-U6 USB (Type-C) для GM6S, GM7S
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675362
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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Кабель
Дополнительно
длина 60 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х2
Вес, г.
100
Описание товара Кабель управления Godox GMC-U6 USB (Type-C) для GM6S, GM7S
Godox GMC-U6 – дополнительный кабель управления типа “plag and play”, который позволяет сопрягать видеомониторы GM6S, GM7S с камерой через разъем Type-C. GMC-U6 избавляет от необходимости переключаться между видеомонитором и дисплеем камеры для более эффективной работы. С помощью этого кабеля активируются функции управления камерой с монитора: съемка, запись, автофокусировка, фокусировка, ISO, диафрагма, затвор.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Godox
Тип товара
Кабель
Дополнительно
длина 60 см
Страна производитель
Китай
Godox GMC-U6 – дополнительный кабель управления типа “plag and play”, который позволяет сопрягать видеомониторы GM6S, GM7S с камерой через разъем Type-C. GMC-U6 избавляет от необходимости переключаться между видеомонитором и дисплеем камеры для более эффективной работы. С помощью этого кабеля активируются функции управления камерой с монитора: съемка, запись, автофокусировка, фокусировка, ISO, диафрагма, затвор.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Кабель управления Godox GMC-U6 USB (Type-C) для GM6S, GM7S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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