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Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00)

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Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) - фото 1
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) - фото 2
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) - фото 3
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) - фото 4
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) - фото 5
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) - фото 1
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) - фото 2
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) - фото 3
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) - фото 4
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) - фото 5
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675239
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
304x531.9x522
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
460
Места для доп. вентиляторов
тыловых 2 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 3 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
20.5

Описание товара Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00)

Корпус Lian Li O11D Evo XL можно использовать в качестве основы для постройки домашней станции или системного блока для работы. Изделие рассчитано на вертикальный монтаж материнской платы и подключение графического процессора длиной до 460 мм, системы охлаждения для ЦПУ до 167 мм высотой. Блок питания не представлен в комплектации корпуса, поэтому вы сможете подобрать его в соответствии с энергопотреблением своей сборки. Корпус с передней и боковой прозрачными панелями Lian Li O11D Evo XL получает встроенные элементы ARGB-подсветки на многоцветных светодиодов. Для выбора режима работы подсветки в модели предусмотрен отдельный переключатель. Корпус поставляется без компонентов системы охлаждения и допускает монтаж ряда оконных кулеров либо СЖО для процессора.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
304x531.9x522
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
460
Места для доп. вентиляторов
тыловых 2 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 3 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Full-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Lian Li O11D Evo XL можно использовать в качестве основы для постройки домашней станции или системного блока для работы. Изделие рассчитано на вертикальный монтаж материнской платы и подключение графического процессора длиной до 460 мм, системы охлаждения для ЦПУ до 167 мм высотой. Блок питания не представлен в комплектации корпуса, поэтому вы сможете подобрать его в соответствии с энергопотреблением своей сборки. Корпус с передней и боковой прозрачными панелями Lian Li O11D Evo XL получает встроенные элементы ARGB-подсветки на многоцветных светодиодов. Для выбора режима работы подсветки в модели предусмотрен отдельный переключатель. Корпус поставляется без компонентов системы охлаждения и допускает монтаж ряда оконных кулеров либо СЖО для процессора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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