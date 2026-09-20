Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO XL черный (G99.O11DEXL-X.00)
Корпус Lian Li O11D Evo XL можно использовать в качестве основы для постройки домашней станции или системного блока для работы. Изделие рассчитано на вертикальный монтаж материнской платы и подключение графического процессора длиной до 460 мм, системы охлаждения для ЦПУ до 167 мм высотой. Блок питания не представлен в комплектации корпуса, поэтому вы сможете подобрать его в соответствии с энергопотреблением своей сборки. Корпус с передней и боковой прозрачными панелями Lian Li O11D Evo XL получает встроенные элементы ARGB-подсветки на многоцветных светодиодов. Для выбора режима работы подсветки в модели предусмотрен отдельный переключатель. Корпус поставляется без компонентов системы охлаждения и допускает монтаж ряда оконных кулеров либо СЖО для процессора.
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Верхнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Верхнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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