Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%14 620 руб. 27 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675234
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенный кард-ридер
нет
Места для доп. вентиляторов
есть
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х51х27
Вес, кг.
15.85
Описание товара Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01)
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
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Теги товара: Со стеклянной боковой панелью
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенный кард-ридер
нет
Места для доп. вентиляторов
есть
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Страна производитель
Китай
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Со стеклянной боковой панелью
Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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