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Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00)

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Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675232
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
270x558.5x513
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
444
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 3 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
11
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х61х36
Вес, кг.
18.5

Описание товара Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00)

Корпус Thermaltake CTE E600 MX типоразмера Mid-Tower отличается значительными размерами – 513x270x558.5 мм. Двухкамерное исполнение и просторность устройства полезны при сборке мощной универсальной или игровой системы. Модель совместима с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус не укомплектован вентиляторами: пользователь ПК может скомпоновать систему теплоотвода по своему усмотрению. Многочисленные точки крепления кабелей позволяют упорядочить внутреннее пространство ПК. Корпус Thermaltake CTE E600 MX обеспечивает возможность установки видеоадаптера в одном из 3 положений. Максимальная длина совместимых видеокарт равна 443.8 мм. Высота процессорного кулера ограничена 166 мм. Предельный монтажный размер радиатора системы жидкостного охлаждения при размещении спереди, сзади, снизу и сбоку равен 420 мм. Корпус поставляется без блока питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной до 220 мм. Особенность комплектации модели – наличие райзера PCI-E x16.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
270x558.5x513
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
444
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 3 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
11
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake CTE E600 MX типоразмера Mid-Tower отличается значительными размерами – 513x270x558.5 мм. Двухкамерное исполнение и просторность устройства полезны при сборке мощной универсальной или игровой системы. Модель совместима с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус не укомплектован вентиляторами: пользователь ПК может скомпоновать систему теплоотвода по своему усмотрению. Многочисленные точки крепления кабелей позволяют упорядочить внутреннее пространство ПК. Корпус Thermaltake CTE E600 MX обеспечивает возможность установки видеоадаптера в одном из 3 положений. Максимальная длина совместимых видеокарт равна 443.8 мм. Высота процессорного кулера ограничена 166 мм. Предельный монтажный размер радиатора системы жидкостного охлаждения при размещении спереди, сзади, снизу и сбоку равен 420 мм. Корпус поставляется без блока питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной до 220 мм. Особенность комплектации модели – наличие райзера PCI-E x16.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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