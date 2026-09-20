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Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00)

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Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675231
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
270x558.5x513
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
444
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 3 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
11
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
синий
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
18.5

Описание товара Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00)

Thermaltake CTE E600 MX Hydrangea Blue - представляет собой двухкамерный корпус формата mid-tower, который унаследовал дизайн CTE Form Factor от Thermaltake и ориентирован на эффективное охлаждение критически важных компонентов. CTE E600 MX позволяет установить видеокарту в трех позициях и комплектуется 400-мм кабелем PCI-E, а также имеет сменную переднюю панель, что дает пользователям максимальную гибкость в создании индивидуальной конфигурации. Кроме того, CTE E600 MX дает возможность установить радиатор системы жидкостного охлаждения длиной до 420 мм спереди, сзади и со стороны материнской платы, помимо этого, в корпус можно установить до четырнадцати 120-мм или двенадцати 140-мм вентиляторов. Благодаря 4-миллиметровой панели из закаленного стекла, установленной с левой стороны, можно свободно наблюдать начинку компьютера, более того, CTE E600 MX имеет две сменные передние панели: с закаленным стеклом и металлом с перфорацией. Первый вариант обеспечивает великолепный внешний вид, а второй - более эффективный приток свежего воздуха.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
270x558.5x513
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
444
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 3 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
11
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
синий
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Thermaltake CTE E600 MX Hydrangea Blue - представляет собой двухкамерный корпус формата mid-tower, который унаследовал дизайн CTE Form Factor от Thermaltake и ориентирован на эффективное охлаждение критически важных компонентов. CTE E600 MX позволяет установить видеокарту в трех позициях и комплектуется 400-мм кабелем PCI-E, а также имеет сменную переднюю панель, что дает пользователям максимальную гибкость в создании индивидуальной конфигурации. Кроме того, CTE E600 MX дает возможность установить радиатор системы жидкостного охлаждения длиной до 420 мм спереди, сзади и со стороны материнской платы, помимо этого, в корпус можно установить до четырнадцати 120-мм или двенадцати 140-мм вентиляторов. Благодаря 4-миллиметровой панели из закаленного стекла, установленной с левой стороны, можно свободно наблюдать начинку компьютера, более того, CTE E600 MX имеет две сменные передние панели: с закаленным стеклом и металлом с перфорацией. Первый вариант обеспечивает великолепный внешний вид, а второй - более эффективный приток свежего воздуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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