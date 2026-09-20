Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE E600MX Hydrangea синий (CA-1Y3-00MFWN-00)
Thermaltake CTE E600 MX Hydrangea Blue - представляет собой двухкамерный корпус формата mid-tower, который унаследовал дизайн CTE Form Factor от Thermaltake и ориентирован на эффективное охлаждение критически важных компонентов. CTE E600 MX позволяет установить видеокарту в трех позициях и комплектуется 400-мм кабелем PCI-E, а также имеет сменную переднюю панель, что дает пользователям максимальную гибкость в создании индивидуальной конфигурации. Кроме того, CTE E600 MX дает возможность установить радиатор системы жидкостного охлаждения длиной до 420 мм спереди, сзади и со стороны материнской платы, помимо этого, в корпус можно установить до четырнадцати 120-мм или двенадцати 140-мм вентиляторов. Благодаря 4-миллиметровой панели из закаленного стекла, установленной с левой стороны, можно свободно наблюдать начинку компьютера, более того, CTE E600 MX имеет две сменные передние панели: с закаленным стеклом и металлом с перфорацией. Первый вариант обеспечивает великолепный внешний вид, а второй - более эффективный приток свежего воздуха.
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпуса-аквариумы, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпуса-аквариумы, Со стеклянной боковой панелью
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