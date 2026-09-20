Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00)
Корпус Thermaltake CTE E600 MX [CA-1Y3-00M1WN-00] черного цвета с размерами 513x270x558.5 отличается высокой эффективностью отвода тепла благодаря значительной площади перфорированных панелей. Модель рассчитана на установку фронтальных, тыловых, верхних, нижних и боковых вентиляторов. Максимальный монтажный размер радиатора системы жидкостного охлаждения составляет 420 мм. Простоту сборки и модернизации обеспечивает фиксация боковых панелей защелками. Корпус Thermaltake CTE E600 MX [CA-1Y3-00M1WN-00] соответствует типоразмеру Mid-Tower. Модель ориентирована на сборку мощной игровой системы или высокопроизводительной рабочей станции. Корпус совместим с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Устройство подходит для установки видеоадаптеров с длиной до 443.8 мм. Особенностью корпуса является установка системной платы разъемами кверху. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 166 мм. Корпус поставляется без источника питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 220 мм.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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