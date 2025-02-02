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Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01)

1 Отзывы
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Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото 4
Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото 5
Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото 4
  • Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото 5
  • Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675220
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
327.6x566.5x505.5
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х60х43
Вес, кг.
18.76

Описание товара Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01)

Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB предназначен для постройки системного блока производительной домашней станции. Модель с выполненными из закаленного стекла прозрачными фронтальной и боковой панелями предполагает монтаж материнской платы в вертикальном положении. Она допускает подключение графического процессора до 410 мм длиной, установку процессорного кулера башенного типа до 190 мм высотой. Корпус для сборки системного блока Thermaltake CTE C700 TG ARGB оснащается тремя оконными кулерами размером 140 мм, встроенными в верхнюю, тыловую и фронтальную панели. Задачей вентиляторов является отведение избыточного тепла, которое компоненты сборки выделяют в процессе работы. В вентиляторы интегрированы светодиоды многоцветной ARGB-подсветки.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01)

Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
корпус просто огромный! смотрите на габариты перед заказом. кому-то будет критично, так как поставить его будет ещё той задачей. собирать в нем одно удовольствие, места полно. выбирал по принципу чем больше дисков, тем лучше. можно поставить водянку, мест крепления полно.



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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
327.6x566.5x505.5
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
6
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB предназначен для постройки системного блока производительной домашней станции. Модель с выполненными из закаленного стекла прозрачными фронтальной и боковой панелями предполагает монтаж материнской платы в вертикальном положении. Она допускает подключение графического процессора до 410 мм длиной, установку процессорного кулера башенного типа до 190 мм высотой. Корпус для сборки системного блока Thermaltake CTE C700 TG ARGB оснащается тремя оконными кулерами размером 140 мм, встроенными в верхнюю, тыловую и фронтальную панели. Задачей вентиляторов является отведение избыточного тепла, которое компоненты сборки выделяют в процессе работы. В вентиляторы интегрированы светодиоды многоцветной ARGB-подсветки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
корпус просто огромный! смотрите на габариты перед заказом. кому-то будет критично, так как поставить его будет ещё той задачей. собирать в нем одно удовольствие, места полно. выбирал по принципу чем больше дисков, тем лучше. можно поставить водянку, мест крепления полно.


Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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