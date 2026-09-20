Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00)
Корпус Thermaltake CTE T500 Air выполнен из пластика, стали, стекла. Подобное сочетание материалов отличает устойчивость к преждевременному появлению повреждений. Конфигурацией предусмотрены разъемы USB 3.2, которые обеспечивают быструю передачу данных. Модель совместима с материнскими платами форм-фактора E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Корпус Thermaltake CTE T500 Air оборудован пылевым фильтром, который не допускает появления загрязнений на внутренних элементах. Прокладка кабелей производится за задней стенкой. Автономная работа осуществляется от блока питания типа ATX. Металлическая сетка способствует отводу тепла. Ножки в основании делают возможной устойчивую фиксацию ассистента в любой плоскости.
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Теги товара: Сталь, 3 x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 3 x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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