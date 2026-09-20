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Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00)

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Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 10
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 11
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 12
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 13
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 14
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 15
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 16
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 17
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 18
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 19
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 20
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 21
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 22
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 23
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 24
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 25
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 9
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 10
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 11
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 12
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 13
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 14
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 15
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 16
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 17
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 18
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 19
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 20
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 21
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 22
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 23
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 24
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 25
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675213
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
327x566x505 мм
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм или 2x200 мм - на передней 3x120 мм или 2x140 мм - на задней 1x120 мм или 1x140 мм - на боковой 2x120 мм или 1x140 мм - на верхней 3x120 мм или 2x140 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
6
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х60х43
Вес, кг.
18.42

Описание товара Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00)

Корпус Thermaltake CTE C700 Air черного цвета обладает особенной конструкцией, благодаря чему обеспечивается эффективный отвод тепла с процессора и видеокарты. Фронтальная панель выполнена в виде металлической сетки, что создает естественную вентиляцию. Внутри корпуса установлены три 140-мм вентилятора. Дополнительно можно установить систему жидкостного охлаждения длиной до 420 мм. Это позволит поддерживать оптимальную температуру всех элементов ПК при высоких нагрузках, что улучшает производительность. В корпус Thermaltake CTE C700 Air можно вертикально установить материнскую плату форматов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Блок питания длиной до 220 мм размещается снизу. 7 отсеков 2.5" для SSD-накопителей и 6 HDD 3.5" позволят решать, какой объем хранилища нужен. Со всех сторон корпуса установлены съемные пылевые фильтры, которые защищают внутренние компоненты. Боковая панель в виде окна из закаленного стекла фиксируется на защелки, что дает удобный и быстрый доступ внутрь корпуса.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
327x566x505 мм
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм или 2x200 мм - на передней 3x120 мм или 2x140 мм - на задней 1x120 мм или 1x140 мм - на боковой 2x120 мм или 1x140 мм - на верхней 3x120 мм или 2x140 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
6
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черного цвета обладает особенной конструкцией, благодаря чему обеспечивается эффективный отвод тепла с процессора и видеокарты. Фронтальная панель выполнена в виде металлической сетки, что создает естественную вентиляцию. Внутри корпуса установлены три 140-мм вентилятора. Дополнительно можно установить систему жидкостного охлаждения длиной до 420 мм. Это позволит поддерживать оптимальную температуру всех элементов ПК при высоких нагрузках, что улучшает производительность. В корпус Thermaltake CTE C700 Air можно вертикально установить материнскую плату форматов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Блок питания длиной до 220 мм размещается снизу. 7 отсеков 2.5" для SSD-накопителей и 6 HDD 3.5" позволят решать, какой объем хранилища нужен. Со всех сторон корпуса установлены съемные пылевые фильтры, которые защищают внутренние компоненты. Боковая панель в виде окна из закаленного стекла фиксируется на защелки, что дает удобный и быстрый доступ внутрь корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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