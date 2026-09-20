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Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00)

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Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 10
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 11
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 12
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 13
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 14
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 15
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 16
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 17
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 18
Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 9
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 10
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 11
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 12
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 13
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 14
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 15
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 16
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 17
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 18
  • Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675202
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245x475x463
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х46х25
Вес, кг.
8.85

Описание товара Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00)

Thermaltake Ceres 350 MX - это корпус формата Mid Tower, который поддерживает материнские платы ASUS и MSI со скрытыми разъемами и комплектуется двумя вентиляторами CT140 ARGB Sync, предустановленными спереди и одним вентилятором CT140 сзади. Синхронизировать подсветку можно с материнскими платами производства ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock имеющих интерфейс для подключения светодиодных лент адресного типа с напряжением питания 5В. Панели корпуса имеет перфорацию более 55%, что обеспечивает наилучший приток холодного воздуха. Более того, в корпус можно установить до пяти 140 мм вентиляторов или семи 120 мм вентиляторов, а также разместить один 360 мм радиатор на передней части и один 280 мм радиатор на верхней. Вращающиеся слоты PCI-E дают возможность разместить видеокарту как горизонтально, так и вертикально, создавая большое пространства для вашей системы.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Ceres 350 MX черный (CA-1Z3-00M1WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245x475x463
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Thermaltake Ceres 350 MX - это корпус формата Mid Tower, который поддерживает материнские платы ASUS и MSI со скрытыми разъемами и комплектуется двумя вентиляторами CT140 ARGB Sync, предустановленными спереди и одним вентилятором CT140 сзади. Синхронизировать подсветку можно с материнскими платами производства ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock имеющих интерфейс для подключения светодиодных лент адресного типа с напряжением питания 5В. Панели корпуса имеет перфорацию более 55%, что обеспечивает наилучший приток холодного воздуха. Более того, в корпус можно установить до пяти 140 мм вентиляторов или семи 120 мм вентиляторов, а также разместить один 360 мм радиатор на передней части и один 280 мм радиатор на верхней. Вращающиеся слоты PCI-E дают возможность разместить видеокарту как горизонтально, так и вертикально, создавая большое пространства для вашей системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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